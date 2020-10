Primarul Iașiului, Mihai Chirică, este infectat cu COVID-19 Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Edilul a anunțat ca a ieșit pozitiv la ultimul test COVID-19 pe pagina sa de Facebook. „Fidel promisiunii facute de a fi intotdeauna sincer cu dumneavoastra, concetatenii mei, vreau sa va anunt ca am fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Am facut acest test dupa ce am aflat ca o parte dintre colegii de munca din primarie au contractat noul coronavirus. Va anunt ca m-am izolat , ma simt normal si ca in urmatoarea perioada voi urma schema de tratament recomandata de specialisti pentru a tine boala sub control”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19. El și-a facut testul azi. Potrivit informațiilor de la aceasta ora, nu are simptome. Mihai Chirica și-a facut astazi testul, iar rezultatul a indicat prezența noului coronavirus in organismul sau, potrivit Digi24. Edilul…

- Mihai Chirica, primarul orașului Iași a fost confirmat, vineri, cu noul coronavirus. Primarul a facut anunțul pe pagina sa de Facebook și a anunțat ca intra in izolare. „Am fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Am facut acest test dupa ce am aflat ca o parte dintre colegii de munca din primarie…

- Primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu, s-a infectat cu virusul SARS CoV-2. Rezultatul testului a aratat ca este pozitiv și imediat s-a izolat. Deoarece are simptome ușoare, edilul șef se ocupa in continuare de treburile Primariei, utilizand telefonul și mediul online.Primarul Ionuț Pucheanu…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost diagnosticat cu Covid-19. Edilul spune ca se simte slabit și ca joi urmeaza sa mearga la spital. „Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale…

- "Cainele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Am primit rezultatul testului si NU sunt infectat cu noul coronavirus. Multe publicații s-au grabit sa puna diagnostic inaintea medicilor. (...) Așadar nu sunt infectat cu COVID-19, nu am pus in pericol nicio persoana cu care m-am intalnit in…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a murit, joi dimineața, la Spitalul Colentina, unde era internat in urma unor complicații dupa infectarea cu coronavirus. Aliman avea 57 de ani. Aliman a fost confirmat cu noul coronavirus, la inceputul lunii septembrie, cand a fost internat la Spitalul Municipal…

- La doua saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu infecție cu Covid-19, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a fost testat negativ. Edilul spune ca a trecut peste provocarile din ultima perioada cu ajutorul susținatorilor sai. “Sunt fericit și bucuros sa va anunț ca, la doua saptamani…

- La doua saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu infecție cu Covid-19, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a fost testat negativ. Edilul spune ca a trecut peste provocarile din ultima perioada cu ajutorul susținatorilor sai. “Sunt fericit și bucuros sa va anunț ca, la doua saptamani…