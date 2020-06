Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului belgian Bruges a fost înjunghiat în gât, sâmbata, pe strada, de un barbat care a fost repede arestat, a declarat Parchetul pentru AFP. Dirk De fauw, 62 de ani, care este de asemenea avocat, a fost transportat la spital pentru a fi operat, iar starea sa este…

- Imagini șocante au fost surprinse intr-o stație de autobuz din Cluj. O femeie cu dizabilitați, aflata in scaun cu rotile, a fost pur și simplu rasturnata de un tanar, pe mijlocul strazii. Filmarea a ajuns in mediul online.

- Mai multe proteste au izbucnit in Paris, Franța, din cauza modului aspru in care autoritațile au implementat restricțiile in contextul pandemiei de coronavirus care, in cele din urma, a condus la carantinarea intregului oraș, scrie Dailymail . Minoritațile au declarat ca sunt cele mai afectate de comportamentul…

- La data de 12 aprilie, in jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Florești au fost sesizați despre faptul ca pe strada Tudor Vladimirescu, din localitatea Florești, județul Cluj, a avut loc o stare conflictuala spontana intre un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Florești,…