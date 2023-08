Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anunțat luni intr-un comunicat ca primarul comunei Breasta (judetul Dolj), Ion Vizitiu, nu poate justifica suma de 114.000 lei prin veniturile realizate impreuna cu familia, in perioada mandatului precedent (2016 – 2020). ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a informat, azi, ca primarul comunei Chiuiești, Gavril Mihuț, s-ar afla in conflict de interese administrativ. Conform ANI, ”in perioada exercitarii mandatului de primar (2020 – prezent) a emis in calitate de ordonator principal de credite acte administrative care…

- Agenția Naționala de Integritate a anunțat luni ca primarul comunei Chiuiești, județul Cluj, Gavril Mihuț, se afla in conflict de interese administrativ. Potrivit A.N.I., in perioada exercitarii mandatului de primar (2020 – prezent) a emis in calitate de ordonator principal de credite acte administrative…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca 13 alesi locali se afla in incompatibilitate, conflict de interese sau au averi nejustificate, in cateva cazuri fiind sesizati procurorii pentru deschiderea unor dosare penale, scrie Agerpres.

- Agentia Nationala de Integritate a analizat, in perioada aprilie - iunie 2023, prin intermediul sistemului informatic PREVENT, un numar de 5.079 proceduri de achizitie publica, fiind emise sapte avertismente de integritate in valoare totala de 1,97 milioane lei (aproximativ 400.000 euro), potrivit Agerpres.Conform…

- “Avand in vedere raportul Agenției de Integritate nr 30772/G/II/06.07.2021, ramas definitiv, privindu-l pe Tatar Ioan- primar al comunei Bixad , Prefectul Județului Satu Mare, Radu Tiberiu Roca, urmare a atribuțiilor ce-i revin , in temeiul art. 160 alin (7) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019…

- "In fapt, in perioada exercitarii mandatelor 2016 ndash; 2020 si 2020 ndash; 2024, societati la care Primaria Sector 3 este autoritate tutelara, au incheiat contracte cu societati comerciale in cadrul carora membrii familiei primarului detin diferite functii si calitatildquo;, potrivit ANI. Intr o interventie…

- Alin Nica, președintele liberal al Consiliului Județean Timiș, a declarat, vineri, ca intenționeaza sa candideze pentru un nou mandat și sa termine ceea ce a inceput in 2020. Nica a precizat ca nu a fost declarat incompatibil sau in conflict de interese de catre Agenția Naționala de Integritate (ANI).