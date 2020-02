Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 18 ani a murit luni seara, dupa ce a fost lovita de un autoturism in apropierea unei treceri de pietoni din comuna Coteana, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie...

- Un scandal care a izbucnit, duminica seara, intre angajatii unei firme de paza si opt persoane a fost aplanat de politistii constanteni. Conflictul a pornit dupa ce persoanele respective au incercat sa introduca bauturi alcoolice in incinta unei sali de jocuri de noroc, iar angajata societatii a…

- O persoana a fost ranita, cel mai probabil ușor, dupa ce autoturismul in care se afla a lovit parapetul de protecție din zona podului de peste Ampoi, la ieșire din Alba Iulia. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, accidentul s-a produs luni dimineața, pe strada Tudor…

- Pentru prima data de la instalarea sa in funcție, in 2008, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret anuleaza «Gala Sportului ialomițean». «Nu sunt bani! Am avut peste 100 de activitați anul acesta și numai 20 mii de lei buget...» declara directorul Marin Cruțu. Sportivii care au obținut…

- La finalul ședinței de astazi a Consiliului Județean Suceava, ultima din 2019, președintele Gheorghe Flutur le-a mulțumit colegilor din deliberativ și angajaților instituției pentru colaborarea foarte buna. In același timp, el și-a cerut iertare daca pe parcursul anului unele lucruri nu au fost ințelese…

- Miercuri,18 decembrie, va avea loc sedinta la Guvernul Romaniei.Iata proiectele de acte normative incluse pe ordinea de zi:PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind prorogarea termenului prevazut de art. III din Legea nr.352 2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc guvernul din cinci partide, vor tine o sedinta de consiliu duminica pe 8 decembrie pentru a-si alege candidatul pentru postul de prim-ministru dupa ce Antti Rinne a fost fortat sa demisioneze de catre partenerul de coalitie Partidul de Centru, informeaza…