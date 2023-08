Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1.09.2023 pana in data 31.10.2023, in intervalul orar 10.00-15.00, demaram cea de-a doua campanie de cosire a buruienii Ambrozia artemisiifolia – Iarba parloagelor pe domeniul public. ???? Aceasta campanie are scopul de a preveni un pericol pentru mediu și sanatatea populației, prin…

- Primaria Turda anunța ca sambata, 22 iulie, va avea loc in orașul nostru o noua campanie de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice. Ce inseamna #DEEE? Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat, care nu mai sunt utilizate, intra in categoria…

- ????Pentru ca ne dorim sa creștem gradul de conștientizare in comunitate susținem campania de informare demarata de Consiliul Județean Cluj privind obligativitatea sterilizarii cainilor de companie. ????Sterilizarea cainilor este un

- Primaria Turda continua și in aceasta saptamana cu acțiuni de curațenie a orașului! Administrația locala impreuna cu echipe de la Domeniul Public continua cu acțiuni de salubrizare și cosire a spațiilor verzi in orașul nostru, acolo in zonele unde este nevoie. Echipele de la Domeniul Public Turda au…

- Primaria Ramnicu Valcea a anunțat ca CFR SA a inceput campania de aplicare de erbicide pentru combaterea buruienii ambrozia. Pana in data de 21 iunie, de-a lungul caii ferate de pe raza secției se efectueaza tratamente impotriva buruienii ambrozia. Erbicidul folosit este TOTAL, cu acțiune foliara, neselectiv,…

- Primaria Municipiului Turda anunța ca, incepand de joi, 8 iunie 2023, și pana in 31 august, intre orele 10:00 și 15:00, vor fi desfașurate acțiuni de cosire a buruienii Ambrozia artemisiifolia, cunoscuta și sub denumirea de Iarba parloagelor. Aceste acțiuni au ca scop prevenirea unui pericol pentru…