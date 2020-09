Stiri pe aceeasi tema

- Exilarea lui Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș, la Craiova a produs rumoare in oraș. In spatele mișcarii s-ar afla chiar președintele PNL Timiș, care l-a perceput pe colegul sau de partid ca un rival, dupa ce DJC Timiș a facut mai multe plangeri penale Primariei Timișoara,…

- Ordinul Arhitecților din Romania – OAR, Filiala Teritoriala Timiș și Asociația Peisagiștilor din Romania – AsoP, Filiala Teritoriala Vest au facut, ieri, un apel comun catre Ministerul Culturii sa revoce ordinul de mutare a șefului Direcției Județene pentru Cultura Timiș, Sorin Predescu. ”OAR filiala…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primaria Timișoara, a reacționat, ieri, intr-o postare la decizia de detașare la Craiova, a liberalului Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș, la presiunile lui Nicolae Robu. ”Unul dintre cele mai sigure semne pentru o administrație putreda…

- Liberalul Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș, a anunțat ca ministerul a decis detașarea sa la Craiova. Decizia intervine dupa ce primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a atacat in repetate randuri și a amenințat cu schimbarea din funcție dupa ce direcția a facut plangere penala…

- Sorin Vlad Predescu, inca șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, ca va fi detașat la DJC Dolj. Mutarea vine dupa o perioada in care acesta a fost in conflict deschis cu administrația condusa de Nicolae Robu, Direcția de Cultura reclamand ilegalitatea lucrarilor…

- O lucrare expusa in Piața Unirii din Timișoara a starnit reacții contradictorii pe rețelele sociale. Sorin Predescu, șeful Direcției de Cultura Timiș, spune ca lucrarea nu are avizul instituției pe care o conduce. „Aceasta lucrare expusa in spațiul public (zona protejata de monumente istorice) nu are…