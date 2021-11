Primăria Timișoara așteaptă oferte pentru un ghid tehnic de amenajare a domeniului public și catalog de mobilier urban Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat luni ca a fost lansata procedura de achiziție publica pentru un ghid tehnic de amenajare a domeniului public și catalog de mobilier urban. „De mulți ani, Timișoara este deficitara la capitolul estetic, mai ales in cartiere”, a spus edilul-șef. „Fiecare investiție e facuta separat și fiecare proiectant decide cum […] Articolul Primaria Timișoara așteapta oferte pentru un ghid tehnic de amenajare a domeniului public și catalog de mobilier urban a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Timișoara va avea un „Ghid tehnic de amenajare domeniu public și catalog de mobilier urban”. Primaria Timișoara cauta o firma care sa-l intocmeasca și e dispusa sa-i dea aproape 23.000 de euro. Nu face licitație, ci da contractul prin achiziție directa.

