Primaria Municipiului Ploiesti, prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, informeaza cetatenii cu domiciliul in Ploiesti - beneficiari finali de ajutoare europene finantate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, in conformitate cu dispozitiile H.G. nr.784/2018, pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate, ca, in perioada 03-12.02.2020, va proceda la distribuirea ajutoarelor care constau in cutii cu produse de igiena, pe listele de suplimentare. Categorii de beneficiari…