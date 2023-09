Primaria Corbu organizeaza licitatie in vederea inchirierii unor spatii pentru desfasurarea activitatilor medicale sau conexe actului medical

Stiri pe aceeasi tema

- Inchirierea se face in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57 2019 si ale H.C.L. nr. 107 din 28.08.2023 Primaria Corbu, judetul Constanta organizeaza o procedura ce tine de inchiriera unor spatii. Anuntul a fost afisat in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 1 septembrie 2023. Obiectul inchirierii…

- 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA GHERAEȘTI, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAEȘTI, judetul NEAMȚ, telefon 0233746051, fax 0233746450, email [email protected].…

- 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orașul Buziaș, str. Principala, nr. 16, Buziaș, județul Timiș, cod fiscal 2502534, telefon 0256.321.450, fax 0256.321.451,…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unor spatii cu destinatia de birouri situate in orasul Navodari, strada Tineretului, Cladirea 29, parter, judetul Constanta, in suprafata totala de 39,30 mp 2 birouri in suprafata de 26,97 mp si cote parti comune in suprafata…

- 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si sau adresa de e mail, persoana de contact: Couman Corbu, str. Principala, nr. 38, Corbu, judetul Constanta, telefon 0241765100, fax 0241765100, email office…

- 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si sau adresa de e mail, persoana de contact: Comuna Corbu, str. Principala, nr. 38, Corbu, judetul Constanta, telefon 0241765100, fax 0241765100, email office…

- 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si sau adresa de e mail, persoana de contact: Comuna Corbu, str. Principala, nr. 38, Corbu, judetul Constanta, telefon 0241765100, fax 0241765100, email: office…

- ANUNT DE LICITATIE Concesionarea prin procedura de licitație publica reglementata prin OG 57/2019 privind Codul administrativ, a unei suprafețe de teren, proprietate a UAT Manești, Jud Dambovița Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul…