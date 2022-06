Primaria Comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta angajeaza sofer. Cine poate participa la concurs

Primaria Comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de executie, vacante, de sofer clasa I.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii generale, vechime in specialitatea studiilor nu este cazul minimum 1 an vechime.Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 29 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisa; 30 iunie 2022, ora 12 ...