Primaria Baia Mare depoziteaza ilegal deseuri. USR sesizeaza Garda de Mediu In loc sa fie un exemplu pentru propriii cetateni, Primaria Baia Mare depoziteaza ilegal gunoiul colectat de pe spatiile verzi din oras, la mai putin de 300 metri de un cartier rezidential, pe un teren identificat in PUG ca spatiu verde, motiv pentru care am inaintat o sesizare catre Garda Nationala de Mediu. Intr-un raspuns oficial oferit de Serviciul Public Ambient Urban la o cerere de informatii de interes public trimisa de USR Maramures, directorul general Eleonora Ghete scrie negru pe alb ca atat in anul 2018, cat si in anul 2019, cantitatea de deseuri colectata de acest serviciu din zonele… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

