Stiri pe aceeasi tema

- Dedicații, manele, muzica populara, hore, totul departe de ochii lumii. Adica „fapte, nu vorbe”, in plina pandemie de coronavirus, la ceea ce ar fi fost o petrecere electorala pentru candidatul PNL la Primaria Giarmata, Marcel Deac Iancau. S-a ținut langa balta din Giarmata, unde a ajuns in cele…

- Premierul, Ludovic Orban, a anunțat ca PNL a validat joi, in ședința Biroului Permanent Național, candidații pentru primarii, cu excepția județelor Braila, Giurgiu și Bihor, iar pentru București decizia a fo...

- Prima mare surpriza din perioada de precampanie electorala vine de la Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), care cu doar doua luni și jumatate inainte de alegeri a ramas fara candidatul nominalizat la funcția de primar al municipiului Botoșani.

- Cincisprezece persoane, printre care functionari si trei politisti, au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT intr-un dosar care vizeaza oameni de afaceri care au amenajat un club clandestin intr-un depozit de marfuri alimentare din Bacau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un ministru adjunct bulgar al mediului a fost arestat si inculpat pentru presupusa sa implicare intr-un trafic de deseuri periculoase importate din Italia, a comunicat sambata parchetul, potrivit AFP. In cursul perchezitiilor in aceasta afacere efectuate vineri la Ruse la doi oameni de afaceri, politia…

- Pentru echipa de seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava ramane in picioare obiectivul stabilit la inceputul sezonului, și anume revenirea pe prima scena a handbalului romanesc. Ieri dupa-amiaza a avut loc prima ședința a noului Consiliu de Administrație al CSU, in care, pe langa ...

- Dupa cazul agentului care l-a impușcat pe Alexandru Gazdac, cunoscut cu afecțiuni psihice, fapt consumat in complexul hotelier Monte Carlo, din sectorul 1 al Capitalei, in dimineața zilei de 22 aprilie, așa cum a dezvaluit evz.ro , am solicitat opiniile unor polițiști care se confrunta, zi de zi, cu…