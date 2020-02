Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis vineri, imediat dupa Brexit, intarirea relatiilor bilaterale cu Londra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Vom continua sa intarim relatiile noastre deja puternice, productive si prospere cu Regatul Unit intr-un moment in care ei deschid un nou capitol",…

- Prima decizie a lui Boris Johnson, dupa Brexit, consterneaza Europa. Cum vrea sa puna presiune pe UE in negocierile comerciale Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit. Potrivit…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis vineri, imediat dupa Brexit, intarirea relatiilor bilaterale cu Londra, relateaza AFP. "Vom continua sa intarim relatiile noastre deja puternice, productive si prospere cu Regatul Unit intr-un moment in care ei deschid un nou capitol", a…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Uniunea Europeana a numit vineri un prim ambasador in Regatul Unit, care isi va prelua functia incepand cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP. Portughezul Joao Vale de Almeida, fost ambasador al UE in SUA, va conduce delegatia ce va reprezenta UE in Regatul Unit, a anuntat…

- Uniunea Europeana a numit vineri un prim ambasador in Regatul Unit, care isi va prelua functia incepand cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Portughezul Joao Vale de Almeida, fost ambasador al UE in SUA, va conduce delegatia ce va reprezenta UE in Regatul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula Von de Leyen, a spus miercuri ca se așteapta la discuții ”dure” cu Regatul Unit cu privire la relația post-Brexit, avertizând ca va fi imposibil sa sa cada la un acord ”pe toate aspectele” pâna la sfârșitul anului 2010, termenul…

- Raport: Irlanda de Nord ar putea redeveni camp de bataie pentru gruparile paramilitare, dupa Brexit Brexitul ar putea alimenta violenta paramilitara latenta in Irlanda de Nord la doua decenii dupa semnarea acordului de pace, indica un raport publicat luni de un organism independent, citat de Reuters.…