Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 18 WTA si favorita 16) s-a calificat in sferturile turneului de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimile de finala ale competiției pe iberica Paula Badosa 6-1, 6-2. In sferturile de finala, Halep va evolua cu invingatoarea dintre frantuzoaica Harmnony Tan și…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA), scor 6-1, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon 2022. Halep va juca in „sferturi” impotriva invingatoarei din duelul Amanda Anisimova (25 WTA) - Harmony Tan (115 WTA). Halep a revenit…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 16) va evolua astazi in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, cu iberica Paula Badosa (locul 4 WTA si favorita 4). Meciul dintre Halep si Badosa va fi al doilea pe terenul central, dupa partida de simplu masculin dintre Brandon Nakashima…

- Cori Gauff a fost prea buna pentru Mihaela Buzarnescu intr-un meci disputat joi seara, pe Terenul Central de la Wimbledon. Americanca a invins-o și pe Mihaela Buzarnescu (127 WTA), in turul doi, scor 6-2, 6-3, dupa ce in runda inaugurala a rapus-o pe Gabriela Ruse cu 2-6, 6-3, 7-5. Gauff se chinuise…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 122 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in runda inaugurala, in doua seturi, scor 6-2, 6-4, pe Chloe Paquet (Franta; 27 ani, 106 WTA). Gratie acestui succes, romanca si-a asigurat 78.000…

- Serena Williams a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon. Jucatoarea americana de tenis a fost eliminata, marti seara, de frantuzoaica Harmony Tan, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Meciul a durat trei ore si 10 minute. In turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 45 WTA).…

- Wimbledon a anunțat ca liderul mondial Iga Swiatek (21 de ani) va juca marți, 28 iunie, primul meci feminin pe arena centrala la ediția din acest an. Adversara ii va fi Jana Fett (locul 254 WTA). Darren Cahill opinase ca onoarea ar trebui sa-i revina Simonei Halep, campioana din 2019. Turneul de la…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a fost eliminata de chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) in turul secund de la Roland Garros, scor 6-2, 2-6, 1-6. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat inrangerea sportivei din Romania și a gasit motivele eliminari de la Grand Slam-ul din Franța. CTP a observat…