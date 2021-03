Stiri pe aceeasi tema

- Conform Hotnews , comentariile prințului William au fost facute in timpul unei vizite in Londra de Est, acesta precizand de asemenea ca nu a discutat cu fratele sau dupa interviul difuzat de CBS in SUA, dar ca urmeaza sa o faca.Marți, regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe prințul Harry și pe soția…

- Printul William a reacționat joi dupa interviul acordat de Harry si de sotia acestuia, Meghan: „Nu suntem o familie rasista”. Ducele de Cambridge a spus ca familia „nu este rasista” in primele sale comentarii dupa interviul ducelui și ducesei de Sussex cu Oprah Winfrey, scrie BBC. Aflat…

- Compania-mama a CBS, ViacomCBS, a platit între 7 și 9 milioane de dolari pentru drepturile de difuzare ale interviului realizat de Oprah Winfrey cu Meghan Markle și prințul Harry, relateaza Insider.Harpo Productions, compania de producție a lui Winfrey, a încercat de asemenea sa…

- Intr-un interviu special difuzat duminica seara in Statele Unite de postul CBS, Meghan Markle i-a dezvaluit prezentatoarei Oprah Winfrey ca unii dintre membrii familiei regale britanice au exprimat in fata sotului ei, printul Harry, anumite ingrijorari legate de culoarea pielii pe care urma sa o aiba…