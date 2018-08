Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a refuzat sa comenteze scandalul provocat in Romania de Rudolf Giuliani, care ar fi recunoscut ca scrisoarea adresata presedintelui roman Klaus Iohannis pe tema justitiei a avut la baza un raport intocmit de fostul director al FBI, Louis Freeh, care conduce o companie…

- „Eu de atatea ori v-am explicat ca eu nu sunt comentator. Sunt atația care cred ca le știu pe toate și care iși dau parerea cu privirea la toate. Eu vorbesc in limita mea. Giuliani și el un om pana la urma din Statele Unite”, a spus Tudorel Toader. Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald…

- Guvernul roman de stanga a obtinut plecarea sefei parchetului anticoruptie DNA Laura Codruta Kovesi, revocata luni de catre seful statului, care s-a opus mult timp destituirii acestei magistrate, devenite imaginea puterii judiciare in aceasta fosta tara cuminista, comenteaza AFP. Coalitia guvernamentala…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns luni in jurul orei 07.00 la sediul instituției, unde urmeaza sa ajunga o delegație din partea Comisiei de la Veneția. La intrare, ministrul Justiției și-a exprimat convingerea ca președintele Klaus Iohannis va semna decretul de revocare a șefei DNA, Laura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat din nou, joi, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ca nu crede ca presedintele Klaus Iohannis nu va respecta decizia Curtii Constitutionale in privinta revocarii sefei DNA. El a vorbit insa despre sanctiunile pe care le-ar presupune nerespectarea deciziei…

- "Astept motivarea Curtii. (...) Personal, sunt convins ca procurorii trebuie sa fie independenti. Procurorii in niciun caz nu trebuie sa fie controlati politic. Nu pot fi in subordinea unui politician. (...) In Constitutie avem un articol care spune ca procurorii functioneaza sub autoritatea ministrului.…