Prima pădure inteligentă din România Vodafone anunta, in premiera in Romania, un proiect de padure inteligenta, conectata la reteaua Supernet. Padurea, situata in judetul Covasna, a fost dotata cu un sistem de monitorizare si semnalizare in timp real a sunetelor specifice exploatarilor forestiere, ceea ce ajuta la combaterea defrisarilor ilegale. Proiectul este parte a misiunii Vodafone de a proteja mediul si un apel la solidaritate pentru apararea padurilor din Romania impotriva defrisarilor ilegale, in linie cu noua pozitionare a brandului anuntata astazi la nivel global, „Impreuna putem”. Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Asociația Forumul Judecatorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție considera avizul CSM pentru trimiterea în judecata a procurorilor și judecatorilor, așa cum au decis deputații juriști, reprezinta „un privilegiu inadmisibil” și poate fi considerat „ o…

- Un nou design de elicopter a fost proiectat cu ajutorul inginerilor romani. Este vorba de un elicopter cu aripi, care poate atinge o viteza de 400 km/h. Conceptul este numit Racer. Fuselajul central a fost fabricat in Romania, va fi livrat in Germania saptamana viitoare, iar ulterior va ajunge in Franța…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la o dezbatere online privind piata cartofului. "Astazi dupa datele APIA avem o suprafata reala cultivata cu cartofi…

- Alte trei cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7., au fost anunțate marți. Este vorba despre doua femei, din București și din județul Cluj, și de un barbat din județul Covasna.Ultimii doi pacienți nu au istoric de calatorie in Marea Britanie, astfel ca, cel mai…

- Romania vrea sa cumpere de la americani un sistem de instalații mobile de lansare rachete antinava, in valoare de aproape 300 de milioane de dolari, fara TVA. Guvernul a transmis Parlamentului proiectul de lege care trebuie sa fie aprobat pentru a se realiza achiziția, relateaza Mediafax. Citește…

- Programul național Generații derulat de Fundația Regala Margareta a Romaniei continua și in anul școlar 2020-2021, cu finanțare oferita de Raiffeisen Bank. Proiectul se desfașoara in patru centre comunitare din București și județele Galați, Covasna și Bacau, unde voluntari seniori ii indruma la teme…

- Anul 2020 a fost marcat de multa incertitudine in business, dar și de adaptarea la noul context in care unele interacțiuni cu clienții au fost restricționate, iar evenimentele și adunarile prea mari de oameni au fost interezise. Ca urmare, evenimentele Future Banking au facut pasul firesc spre online,…