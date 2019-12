Prima moţiune la adresa guvernului PNL- dezbătută şi votată, astăzi Prima motiune la adresa guvernului PNL- dezbatuta si votata, astazi PSD îl acuza pe Florin Cîtu ca a facut declaratii hazardate si iresponsabile doar pentru a servi unor comenzi politice ale PNL în timpul campaniei electorale pentru prezidentiale. Semnatarii documentului sustin ca singura certitudine dupa învestirea noului cabinet este scaderea leului, ceea ce se va traduce, potrivit PSD, în cresterea facturilor, a preturilor, a ratelor la credite si inflatie. Social-democratii vorbesc în motiune despre harababura la nivelul puterii executive,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

