- Valul de caldura cu care se confrunta de cateva zile regiunea noastra, se va extinde și intensifica in toata țara, in weekend. Disconfortul termic va fi ridicat, atrag atenția cei de la Administrația Naționala de Meteorologie.

- Guvernul canadian i-a cerut, vineri, companiei Meta sa ridice interdicția privind știrile canadiene pe platformele sale, Facebook și Instagram, pentru a permite oamenilor sa impartașeasca informații despre incendiile forestiere majore din vestul țarii, relateaza Reuters.

- Vineri si sambata, polițiștii din Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai orașului Curtici, cu sprijinul IPJ Arad, au desfașurat o razie in zona de competenta. Au fost legitimate 139 de persoane și verificate 108 autovehicule. Au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 33.770 de lei,…

- Un barbat de 31 de ani din județul Maramureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru 11 infracțiuni de furt calificat. Polițiștii din Savarșin, județul Arad, au fost sesizați luni despre prezența unei persoane cu un bagaj voluminos, banuita de furt, pe o strada din Ilteu. Polițiștii deplasați…

- O noua ediție a evenimentului „Strazi deschise” va avea loc in acest weekend pe Calea Victoriei. Artera redevine pietonala, iar cei Primaria Capitalei va organiza mai multe spectacole și expoziții in zona. Vezi programul complet. Evenimentul are loc deși in București, in acest weekend, este in vigoare…

- SEASTREET – prima ediție a festivalului internațional de teatru de strada – va avea loc la Constanța in ultimul weekend al lunii, in perioada 28 – 30 iulie. Evenimentele principale vor avea loc in Piața Ovidiu, iar paradele se vor desfașura pe traseul: bd. Tomis – traseul dintre kilometrul 0 al Constanței…

- Politistii timiseni au desfasurat ieri si astazi o razie de proportii in judet in cadrul acțiunii ROADPOL “Alcohol & Drugs”. Nu mai putin de 850 de persoane au fost legitimate și nu mai putin de 785 de autovehicule controlate. Au fost aplicate 165 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de…