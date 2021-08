Stiri pe aceeasi tema

- O bere rece pare o idee foarte buna in zilele calduroase, insa ce-ați zice de una savurata sub apa? Prima berarie subacvatica din Europa se afla in județul Covasna. Acolo turiștii pot face scufundari sau pot sta la o bere cu prietenii, la 3 metri adancime, sub apa.

- Turistii care vor vizita in aceasta vara Centrul de Cercetari Subacvatice din localitatea Dalnic vor avea posibilitatea de a participa la cursuri de scufundare, la auditii muzicale subacvatice, de a bea o bere in barul amenajat in adancul lacului si a se caza intr-un glamping. Coordonatorul Centrului,…

- Viscri este unul dintre cele mai cunoscute sate din Romania, vizitat și apreciat atat de romani, dar mai ales de turiștii straini. Satul Viscri a devenit popular in Europa dupa ce prințul Charles a cumparat o proprietate in aceasta localitate. Satul Viscri face parte din Patriomoniul Mondial UNESCO,…

- Centrul Infotrafic din IGPR informeaza ca luni dimineața sunt restricții pe doua drumuri naționale: DN 13E, in județul Covasna, unde nivelul raului Negru a crescut periculos, și pe DN 11, unde șoseaua s-a surpat pe o lungime de circa 100 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 13E, la kilometrul…