Prima amendă pentru nepurtarea măștii a fost anulată în instanță Prima amenda pentru nepurtarea maștii de protecție in spațiul public a fost anulata dupa decizia CCR, deși aceasta nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial. A fost anulata prima amenda pentru nepurtarea maștii de protecție, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca obligativitatea purtarii acesteia nu este legala. Decizia anularii amenzii primite de un bucureștean, in zona Garii de Nord, poate crea un precedent juridic pentru toate amenzile de acest tip. Anularea a fost pronunțata, deși motivarea deciziei CCR n-a fost inca publicata in Monitorul Oficial. Prima amenda pentru nepurtarea maștii,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

