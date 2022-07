Prim-procurorul Sorin Flonta, la un pas de Consiliul Superior al Magistraturii

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, Sorin Flonta, se numara printre candidații ramași in cursa pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Alegerile sunt programate sa se desfașoare astazi, zi in care magistrații din intreaga țara iși aleg viitorii membri…

- Nicolae Pircalabescu, prim procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, este unul dintre candidații la alegerile pentru desemnarea viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Este și singurul candidat din Vrancea, de altfel. Pe „palierul” sau, anume ca membru…

- Judecatorul Marian Buda a fost ales, joi, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii CSM .Decizia a fost luata cu 10 voturi Da, cinci Nu si doua voturi Nule, conform Agerpres.roMarian Buda a fost validat in luna ianuarie de Plenul Senatului in calitate de membru interimar al CSM,…

- Infractorii ieseni ar putea avea o viata ceva mai usoara. Unul dintre cei mai titrati procuri ieseni ar putea parasi serviciul local al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in favoarea unui post la Bucuresti. Daniel Horodniceanu va candida pentru un loc de…

- Procurorul Bogdan Licu și senatoarea Iulia Scantei au fost numiți, marți, judecatori la Curtea Constituționala din partea Camerei Deputaților, respectiv a Senatului. Cei doi sunt numiți pentru un mandat de 9 ani. Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca și el o numire pentru CCR. Bogdan Licu a fost…

- Barbatul care a provocat accidentul din poarta Ambasadei Rusiei in Romania a lovit mai intai poarta, apoi și-a dat foc. In interiorul mașinii au fost gasite mai multe dispozitive inflamabile. Anchetatorii spun ca nu a fost un gest terorist. Bogdan Staicu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul…