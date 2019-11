Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea paralela a PNL Timis a peste o jumatate din buletinele de vot de la prezidentialele de duminica il claseaza pe actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe locul I, cu peste 40% atat in Timisoara, cat si in judet, dublu fata de Dan Barna (USR-PLUS) si triplu fata de Viorica Dancila (PSD).…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, pierde locul al doilea in Alba Iulia, in fața lui Dan Barna, dupa numaratoarea paralela realizata de PNL Alba in 37 de secții din cele 50 cate exista in municipiu. Potrivit primelor rezultate ale numaratorii paralele realizate de PNL Alba, Klaus Iohannis se situeaza…

- Ultimele date neoficiale de tip exit-poll, disponibile la partide, pentru ora 20.00, arata ca lupta pentru locul 2 ar putea fi transata in diaspora.Klaus Iohannis – 40% Viorica Dancila – 23% Barna – 16%Diaconu – 7%Paleologu – 6%Hunor – 4%Ramona Ioana…

- Cursa pentru locul II devine tot mai stransa in ultimele ore de vot, arata datele de tip exit-poll existente la partide, potrivit unor surse politice. Ultimele doua ore de vot pot sa duca in turul II fie candidatul PSD, fie candidatul USR-PLUS, acesta din urma ajutat de voturile din diaspora. Potrivt…

- Numaratoarea paralela USR – PLUS arata ca Dan Barna si Klaus Iohannis s-au calificat pe primele locuri in optiunile de vot al romanilor din Noua Zeelanda, unde votul la alegerile prezidentiale s-a incheiat. Deputatul USR Catalin Drula anunta pe Facebook ca Dan Barna a obtinut 47,6% din cele 191 exprimate…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, i-a transmis "candidatului Iohannis", vineri, de la Timisoara, ca limbajul violent este "atributul oamenilor slabi", care nu au argumente. Reacția liderului PSD vine dupa ce in aceasta dimineata aceasta a fost intampinata la intrarea in Palatul Administrativ de…

- Candidatul PSD la functia de presedinte al Romaniei, Viorica Dancila, a afirmat joi, in cadrul mitingului electoral din orasul Murfatlar (judetul Constanta), ca presedintele Klaus Iohannis nu constituie un bun exemplu pentru respectarea legii. "Il provoc, inca o data, pe presedintele Iohannis,…

- Echipa de consilieri a candidatului PSD la alegerile prezidențiale a stabilit o strategie menita sa rastoarne eșecul de la moțiunea de cenzura și sa transforme demiterea Guvernului intr-un avantaj electoral pentru Viorica Dancila.Surse din PSD au zis STIRIPESURSE.RO ca Viorica Dancila se va…