Stiri pe aceeasi tema

- La Caminul Cultural din Ciolpani a fost amenajata secția de votare nr. 157. Președintele secției, Elena Grigore, ne-a spus ca pana in jurul pranzului votasera peste 30% dintre alegatorii arondați. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 476 Din 1.906 persoane arondate, au votat circa 600…

- Echipa de campanie a PNL considera ca dezbaterea „nu ar aduce nimic in plus” si nu ar aduce nicio clarificare, avand in vedere ca cei doi candidati au avut functii in ultimii ani, iar pozitiile si activitatea lor politica este cunoscuta de cetateni. „Din punctul de vedere al echipei de campanie, este…

- Presedintele USR a sperat ca va intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, mai ales ca la un moment dat a primit inclusiv telefoane de felicitare pentru rezultat.”Reactia din strada si reactia din ultimele zile si dupa participarea la dezbaterea de la Europa Fm si reactia cetatenilor…

- Presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a anuntat luni ca pregateste alaturi de cativa colegi o motiune de cenzura, dar presedintele executiv al social-democratilor, Eugen Teodorovici, a afirmat, ulterior, ca guvernul unei tari "nu se schimba de pe o zi pe alta". "In momentul acesta, cu…

- Organizația Județeana PSD Brașov le mulțumește celor peste 40.000 de brașoveni pentru exprimarea opțiunilor de vot la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Potrivit conducerii organizației județene, rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidențiale arata o consolidare a sprijinului…

- Ministrul interimar al Economiei și lider al PSD Giurgiu, Niculae Badalau, susține ca este foarte bine pentru PSD ca a ajuns in opoziție pentru ca au timp sa reconstruiasca. Mai mult, Badalau considera ca și pentru Dancila este mai bine pentru ca nu putea sa țina și campania prezidențiala și administrarea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sibiu, in cadrul unei conferințe de presa, intrebat despre un posibil post de premier, in cazul in care Mircea Diaconu va caștiga alegerile, ca nu poate spune ca nu il intereseaza. Acesta a precizat ca viitorul președinte va trebui…

- Saptamana aceasta se stabilesc regulile pentru alegerile prezidențiale Foto: Arhiva. În aceasta saptamâna va intra în vigoare hotarârea Guvernului privind alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Documentul contine informatii legate de votul din tara si din…