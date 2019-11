Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a finalizat, luni, expedierea materialelor necesare votarii in strainatate la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Astfel, au fost trimise peste 4,6 milioane de buletine de vot si peste 2,8 milioane de timbre autocolante cu mentiunea "VOTAT".

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca a solicitat Autoritații Electorale Permanente modificarea adreselor unor secții de votare din strainatate, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Precizeaza ca modificarile au fost necesare ca urmare a unor situații obiective. Potrivit MAE,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a comunicat Autoritatii Electorale Permanente necesarul materialelor de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale - 4.608.175 de buletine de vot si 2.866.260 de timbre autocolante, potrivit news.ro.Potrivit MAE, in conformitate cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca vineri a finalizat expedierea catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei a materialelor necesare votarii la alegerile prezidentiale. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, pentru cele 835 de sectii de votare care vor fi…

