- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis, s-a clasat pe primul loc in judetul Mures, fiind urmat de cel al UDMR, Kelemen Hunor, si de cel al PSD, Viorica Dancila. Potrivit rezultatelor finale transmise de Biroul Electoral Judetean (BEJ), Klaus Iohannis a obtinut 34,81% din voturi, Kelemen…

- Cursa pentru locul II devine tot mai stransa in ultimele ore de vot, arata datele de tip exit-poll existente la partide, potrivit unor surse politice. Ultimele doua ore de vot pot sa duca in turul II fie candidatul PSD, fie candidatul USR-PLUS, acesta din urma ajutat de voturile din diaspora. Potrivt…

- Sondaj intern PSD, prezentat de Antena 3: Klaus Iohannis: 41% Viorica Dancila: 26% Dan Barna: 12% Mircea Diaconu: 7% Theodor Paleologu: 6% Ramona-Ioana Bruynseels: 4% Alexandru Cumpanașu: 2% Kelemen Hunor: 2% Sondajul a fost realizat…

- HOROSCOP - Klaus Iohannis are un ”I” in fața, potrivit runei 9. „Sunteți pregatit sa va faceți bagajele pentru o calatorie?Astrele anunța o calatorie”. HOROSCOP - Viorica Dancila. Litera ”D” este runa 4. Este o perioada tumultoasa in aceasta perioada pentru premier. HOROSCOP- Dan…

- Un sondaj curs arata cu cine ar vota romanii daca duminica viitoare ar avea loc alegeri. Iata care sunt procentele obtinute de catre principalii candidati la alegerile prezidentiale 2019, dupa ce persoanele chestionate au raspuns la intrebarea "Daca alegerile prezidentiale ar avea loc duminica viitoare,…

- Conform sondajului CURS, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, Klaus Iohannis ar obține 37%. De asemenea, prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, ar intra in turul II cu 20%. Pe locul 3 il regasim pe Dan Barna, candidatul USR-PLUS, care ar obține 13%. Pe turnanta vine candidatul susținut…

- Doua candidaturi, a lui Viorel Catarama si cea a lui Miron Cozma, au fost respinse de BEC din cauza semnaturilor din partea sustinatorilor. Biroul Electoral Central a anuntat simbata ca a respins candidatura lui Viorel Catarama la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. Potrivit deciziei…