- Doi batrani din judetul Dolj au murit duminica, dupa ce au facut infarct in fata sectiei de votare. Ion Marin, de 80 de ani, din comuna Amarastii de Sus, nu apucase sa-si exercite dreptul de vot. Omului i s-a facut rau chiar in fata sectiei, dupa cum spune primarul Valentin Rosiu. “A urcat scarile la…

- Un barbat de 80 de ani, din comuna Amarastii de Sus, judetul Dolj, a murit in incinta sectiei de votare din localitate, unde astepta sa voteze. Un al doilea barbat,de 81 de ani, din comuna doljeana Apele Vii, a murit langa o sectie de votare din localitate, potrivit IPJ Dolj.

- Un barbat de 80 de ani, din comuna Amarastii de Sus, judetul Dolj, a decedat duminica in incinta sectiei de votare din localitate, unde astepta sa voteze. Potrivit IPJ Dolj, barbatul astepta sa intre in cabina de vot, in momentul in care si-a pierdut cunostinta. I-au fost acordate ingrijiri…

