Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a votat miercuri, in calitate de camera decizionala, proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European si al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finantare participativa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea…

- Potrivit Ministerului Mediului, este vorba despre Cauza 2022/0170 – actiune in constatarea neindeplinirii obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a Directivei (UE) 2020/367 de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE in ceea ce priveste stabilirea metodelor de evaluare a…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a efectuat un control permanent la societatea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., in urma caruia A.S.F. a constatat ca directorul general și membrii Consiliului de Administrație al societații au incalcat regulile de guvernanța…

- ANPC pare sa dea unda verde acțiunilor colective in Romania prin publicarea unui proiect de lege ce are ca scop implementarea Directivei (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile in reprezentare...

- Guvernul a aprobat transpunerea integrala a Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor.

- Noul sistem de TVA care le va permite statelor membre posibilitatea de a reduce cota de TVA pana la 0% la anumite bunuri și servicii, printre care și alimentele, va fi adoptat in acest an și va putea fi transpus in legislațiile naționale cel tarziu in 2023. Cel puțin așa susține intr-o analiza Daniel…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronica in domenil achizitiilor publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.133,…