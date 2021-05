Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut vineri cu 4%, din cauza navei comerciale blocate in Canalul Suez, recuperand pierderile accentuate din sedinta de tranzactionare precedenta, provocate de temerile privind impactul noilor masuri de carantina legate de Covid-19 din Europa asupra cererii, transmite Reuters,…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 4,04%, la 64,45 dolari pe baril, dupa un declin de 3,8% consemnat joi. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 3,89%, la 60,84 dolari pe baril. Joi, petrolul WTI a fost tranzactionat in declin cu 4,3%. Petrolul…

- Cresterea a fost sustinuta si de date din SUA referitoare la reluareaactivitatilor de rafinare, care sugereaza ca rafinariile si-au revenit in mare parte dupa valul de frig produs in texas in luna februarie. Pretul petrolului Brent a urcat cu 5,6%, la 64,17 dolari pe baril, dupa declinul de 5,9% consemnat…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 5,7%, la 60,94 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins un minim de 60,50 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate a scazut cu 5,8%, la 57,94 dolari pe baril, dupa un minim de 57,32 dolari pe baril. Ambii indici au fost tranzactionati…

- © Sputnik / Евгений Биятов"Rușii au țevile mai lungi": pe ce Pentagonul a decis sa cheltuiasca mulți baniBRUXELLES, 15 mart – Sputnik. Senatorul Aleksey Pușkov din Rusia, care fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, a argumentat in comentariile sale de pe Telegram cum se straduiește…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 3,2%, la 68,84 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel dupa ianuarie 2020. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata din SUA, a avansat cu 2,9%, la 65,70 dolari pe baril, dupa ce pe parcursul sedintei…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1.1%, la 63,70 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 1,5%, la 60,57 dolari pe baril. Activitatile fabricilor chineze au incetinit in februarie la cel mai scazut ritm din ultimele…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 1%, din cauza temerilor privind scaderea cererii in China si a posibilitatii de crestere a productiei de catre statele din OPEC, care au fost mai mari decat sperantele ca vaccinarile pentru Covid-19 si programul american de stimulare economica vor avea…