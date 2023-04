Stiri pe aceeasi tema

- Rusia amenința Statele Unite cu represalii dure dupa ce armata rusa a doborat o drona americana care survola spațiul aerian din apropierea peninsulei Crimeea. Serghei Ryabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a avertizat SUA sa nu incerce sa se joace cu nervii lor. Kremlinul vede dronele americane…

- Rusia a notificat toate partile implicate in pactul cerealelor de la Marea Neagra ca acordul a fost prelungit cu 60 de zile. Moscova nu ia in calcul o alta extindere a pactului daca pretentiile sale nu vor fi satisfacute.

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Ankara va depune eforturi pentru prelungirea acordului privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, pentru a permite exporturile de cereale din Ucraina, in ziua in care intelegerea urmeaza sa expire.

- O nava rusa de marfa s-a strecurat in liniște in Marea Neagra cu o incarcatura suspectata de provizii de razboi pentru invazia Rusiei in Ucraina. Nava, Sparta IV, a fost incarcata in Siria și a navigat cu o escorta a Marinei Ruse. Deși Turcia a inchis navelor de razboi rusești calea navigabila dintre…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat un proiect de lege care introduce pedeapsa de pana la șapte ani de inchisoare pentru discreditarea participantilor la asa-zisa operatiune militara speciala rusa din Ucraina, informeaza TASS, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- SUA au anuntat Rusia ca Joe Biden merge la Kiev cu cateva ore inainte de plecare, a declarat consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jack Sullivan, relateaza The Guardian. "I-am anuntat pe rusi ca presedintele Biden va calatori la Kiev", a declarat Jake Sullivan. "Am facut acest lucru…

- Rusia a bombardat o zona industriala din regiunea Liov, unde ucrainenii spun ca ar fi lovit infrastructura critica. De asemenea, alertele antiaeriene au rasunat in orașe din Ucraina iar apararea antiaeriana a doborat 8 rachete Kalibr lansate de pe o nava ruseasca din Marea Neagra. Institutul pentru…

- Prețul graului a inceput sa creasca din cauza prelungirii razboiului din Ucraina, ajungand la cea mai ridicata cotație din ultimele doua luni, scrie Bloomberg. Totodata, și costurile celorlalte cereale se majoreaza.