Prețul țițeiului a depășit prețul de 90 de dolari pe baril din cauza tensiunilor dintre Rusia și Ucraina Pretul titeiului a depasit azi 90 de dolari pe baril, dupa ce vineri a atins cel mai ridicat nivel din octombrie 2014 , in urma escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia si a limitarii productiei. La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 0,66 dolari, sau 0,70%, la valoarea de 90,60 dolari. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol ”light sweet crude” a crescut cu 0,51 dolari, sau 0,60%, la 87,33 dolari. Vineri, ambele cotatii atinsese cel mai ridicat nivel din octombrie 2014, si se indreapta spre un avans de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

