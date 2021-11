Preţ şoc! 123.000 de lei, o simplă pereche de adidaşi pe emag Se apropie Black Friday si deja marile magazine se intrec in fel de fel de campanii si bannere publicitare care anunta ca pe site-urile lor au inceput deja reducerile. Insa, noi am fost curiosi sa vedem ce pune la dispozitie cel mai mare site de vanzari online din Romania, la categoria produselor de lux. Amuzant este ca poti plati in rate chiar si un produs care cosa 165.599 de lei, respectiv o bratara din aur roz cu diamante. Pret aberant pentru o pereche de adidasi Pe site-ul emag, unde se vand online milioane de produse, din diverse categorii, exista posibilitatea filtrarii produselor in functie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

