Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) va fi semnat in aproximativ trei saptamani la Casa Alba de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu si printul mostenitor din Abu Dhabi, seicul emiratez Mohammed bin Zayed…

- Conform intelegerii, Israel a fost de acord sa suspende aplicarea suveranitatii in zone din Cisiordania despre care se discuta despre o anexare. Acordul de pace este rezultatul unor negocieri indelungate intre Israel, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite, care s-au accelerat recent, au afirmat oficiali…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a parasit brusc, joi dupa-amiaza, o sedinta de guvern, transmitandu-le ministrilor ca vor afla motivul mai tarziu, iar presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat un acord de pace istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite. Conform intelegerii, Israel…

- Statele Unite au înregistrat, pentru a opta zi consecutiv, peste 60.000 de noi cazuri de contaminare cu coronavirusul în 24 de ore, potrivit datelor raportate marti la orele 20.30 (miercuri, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, scrie AFP, citata de Agerpres. Cele 68.524 de…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este „restantier” la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres. „Vom reduce numarul soldatilor la 25.000”, a declarat Donald Trump. El…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati în Germania, acuzând Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000",…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus…

- In Washington au fost dislocați 1.600 de soldati. Misiunea trupelor este sa puna capat jafurilor si violentelor inregistrate in capitala SUA de protestatarii revoltati de uciderea lui George Floyd, un afro-american de 46 de ani, decedat in timp ce era incatusat de o patrula de politie in Minneapolis.…