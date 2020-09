Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a admis in martie faptul ca a minimalizat intentionat gravitatea situatiei create de noul coronavirus pentru a evita panica, potrivit unei carti care va fi publicata de jurnalistul Bob Woodward, relateaza dpa. ''Am vrut mereu sa diminuez. Inca fac acest lucru pentru…

- Donald Trump i-a spus jurnalistului Bob Woodward ca noul coronavirus este mai letal decat gripa in timp ce continua sa compare cele doua afectiuni in declaratiile publice, scrie The Washington Post, citat de NBC News, potrivit news.ro.Presedintele Donald Trump a recunoscut in februarie pericolul…

- Membri ai personalului medical din Brazilia au cerut luni Curtii Penale Intrnationale (CPI) sa deschida o ancheta cu privire la reactia presedintelui Jair Bolsonaro fata de pandemia covid-19, care constituie in opinia lor o „crima impotriva umanitatii”, relateaza AFP.

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi anularea organizarii conventiei republicane prevazuta sa aiba loc in Florida luna viitoare din cauza pandemiei noului coronavirus, care a depasit in SUA pragul de de patru milioane de persoane infectate, transmite AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP citata de Agerpres . Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA…

- Miliardarul Bill Gates, fondatorul Microsoft, declara ca situația cauzata de noul coronavirus este „mai sumbra” decat se astepta, insa este increzator ca un vaccin ar putea sa apara pana la finalul anului, scrie Mediafax, care citeaza CNN.Bill Gates spune ca el sustine punctul de vedere al dr. Anthony…

