Președintele Serbiei acuză Ucraina de amenințări cu bombă pentru mai multe avioane Air Serbia De la lansarea invaziei Rusiei in Ucraina spre sfarsitul lunii februarie, cel putin 12 zboruri ale Air Serbia au fost nevoite sa se intoarca la Belgrad sau la Moscova din cauza amenintarilor cu bomba si aeroportul din Belgrad a fost evacuat de cel putin trei ori."Serviciile straine (de informatii) din doua tari fac aceasta. Una este o tara din UE, iar Ucraina este cealalta", a spus Vucic fara sa ofere dovezi.Serbia, care este aproape in intregime dependenta de gazul si petrolul rusesc, refuza sa impuna sanctiuni impotriva Kremlinului si mentine zboruri regulate catre Moscova. Vucic a declarat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

