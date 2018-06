Cu aceasta ocazie, presedintele Serbiei a salutat cooperarea dintre serviciile de securitate ale celor doua tari, reflectata in schimbul de informatii si in lupta comuna impotriva terorismului, crimei organizate si a altor riscuri la adresa securitatii.



Potrivit lui Aleksandar Vucic, este nevoie de aprofundarea cooperarii si in combaterea criminalitatii cibernetice si a altor forme de abuz in tehnologiile informatiei.



Presedintele Serbiei a subliniat contributia serviciilor de securitate sarb si roman la mentinerea pacii si stabilitatii in regiune, se mai spune in comunicatul…