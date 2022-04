Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Serbiei Aleksandar Vucic a acuzat duminica noapte Ucraina si o tara neidentificata din Uniunea Europeana ca se afla in spatele unei serii de amenintari false cu bomba vizand avioane de pasageri ale companiei Air Serbia, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Uniunea Europeana a vizat portofele criptografice, banci, monede și trusturi in cel de-al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, in incercarea de a elimina eventualele lacune care ar putea permite rușilor sa transfere bani in strainatate, scrie Reuters. In urma invaziei Rusiei in Ucraina, la…

- Uniunea Europeana se va confrunta cu o explozie a preturilor la energie in urma sanctiunilor impuse Moscovei in legatura cu evenimentele din Ucraina, a avertizat sambata un oficial din Ministerul de Externe rus citat de agentia independenta de presa rusa Interfax, preluata de Reuters.

- Autoritațile din Germania au confiscat iahtul de 600 de milioane de dolari care ii aparține unui oligarh rus. Acesta se afla pe lista persoanelor pentru care Uniunea Europeana a impus sancțiuni, dupa ce Rusia a inceput razboiul in Ucraina. Și autoritațile din Statele Unite ale Americii au inceput demersurile…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…

- „S-a ajuns la un acord pentru a furniza armament armatei ucrainene in valoare de 450 de milioane de euro si echipamente de protectie si combustibil in valoare de 50 de milioane de euro. Toate acestea vor fi acoperite de Facilitatea noastra pentru pace si de Fondul nostru interguvernamental. Este pentru…

- Inca opt avioane de lupta americane F-15 au aterizat luni in Polonia, a anuntat ministrul apararii din Polonia, in contextul tensiunilor in crestere din estul Europei dupa ce Rusia a comasat trupe in apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza Reuters. "Mai multe avioane de lupta americane…

- Uniunea Europeana a pregatit un pachet de sanctiuni „robust si cuprinzator” impotriva Rusiei in cazul in care va ataca Ucraina, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un interviu acordat ziarelor Handelsblatt si Les Echos, informeaza Reuters.