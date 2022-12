Stiri pe aceeasi tema

- „Este acum mult zgomot despre atacurile noastre asupra infrastructurii energetice a unei tari vecine. Da, o facem. Dar cine a inceput? Cine a lovit podul Crimeii? Cine a intrerupt apa in Donetk?”, a spus Putin la o ceremonie de decorare a militarilor rusi.

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa gaseasca o soluție diplomatica la conflictul din Ucraina cat mai curand, „inclusiv o retragere a trupelor ruse”, in timpul discuției telefonice dintre cei doi lideri. Putin i-a raspuns ca poziția Germaniei și a Occidentului…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa acționeze impotriva Rusiei in legatura cu atacurile aeriene asupra infrastructurii civile, care au aruncat din nou orașele ucrainene in intuneric și frig, in timp ce se instaleaza iarna. Rusia a lansat…

- Atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de luni au fost in parte un raspuns la atacurile cu drone asupra flotei din Marea Neagra din weekend, a declarat președintele Vladimir Putin, indicand ca ar putea urma și alte acțiuni. „Nu este tot ce am fi putut face”, a declarat Putin intr-o conferința…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Primul sistem de aparare antiaeriana „IRIS-T SLM” va sosi in Ucraina in urmatoarele cateva zile, a anunțat luni Berlinul, in ziua in care Rusia a lovit Kievul și alte orașe ucrainene cu zeci de rachete și drone, scrie Reuters. Germania a anunțat luni ca va livra „in urmatoarele zile” Ucrainei primul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reafirmat, luni, sprijinul sau deplin fata de Ucraina, in cadrul unei convorbiri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, si a exprimat angajamentul Frantei de a-si intensifica sprijinul, inclusiv prin echipamente militare, a comunicat Palatul Elysee. Rusia a…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a confirmat loviturile cu rachete asupra infrastructurii critice din intreaga țara. El a declarat acest lucru in mesajul sau video de pe canalul Telegram. Potrivit lui Zelenski, atacurile au fost efectuate cu ajutorul dronelor iraniene. „Au doua ținte. Instalațiile…