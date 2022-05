Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, meteorologii anunța ca e posibil sa ploua in averse doar in sudul țarii și in zonele montane inalte The post Astazi, meteorologii anunța ca e posibil sa ploua in averse doar in sudul țarii și in zonele montane inalte first appeared on Partener TV .

- Sute de locuitori din sudul țarii au ieșit pe strazile din Comrat pentru a comemora eroii cazuți in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Oamenii au ieșit pe strada pentru a participa la parada victoriei, noteaza Noi.md De menționat ca in pofida interdicției, prin mulțime au fost zariți și persoane…

- Razboi in Ucraina, ziua 60. Armata lui Putin continua sa bombardeze orasele din Ucraina. Presedintele Zelenski a acuzat Rusia ca s-a comportat ca naziștii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Liderul PNL Timis, Alin Nica, presedinte al Consiliului Judetean Timis, sustine, joi, ca Administratia Fritz se afla intr-o stagnare si ca nici macar nu continua proiectele incepute de administratia liberala, in mandatul trecut. Nica a adaugat ca Administratia Fritz va fi sanctionata, avand in vedere…

- In urmatoarele 24 de ore, in nordul țarii cerul va fi variabil, iar in centru și sudul țarii va cadea lapovița. La Briceni si Soroca vor fi zero grade, la Balți un grad, iar la Orhei 2 grade Celsius. La Tiraspol vor fi 3 grade, la Leova 4, iar la Comrat și Cahul 5 grade Celsius.

- Pompierii au intervenit in 118 situații de lichidare a focarelor de vegetație uscata in ultimile 24 de ore. Cele mai multe misiuni pentru stingerea focarelor au fost intreprinse in localitați din raioanele Anenii Noi, Caușeni, Ștefan Voda, Cahul, Florești, Ialoveni și UTA Gagauzia.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi slabe la nord și cer variabil pentru raioanele din centrul și sud țarii. Maximele zilei vor oscila intre +13 și +15 grade, iar pe timp de noapte mercurul in termometri va cobori pana la -2 grade Celsius. Presiunea atmosferica este normala.

- E seceta in sudul tarii, iar cele mai afectate sunt culturile de grau. Lipsa ploilor din toamna a intarziat cu o luna lucrarile pamantului. Fermierii sunt ingrijorati si privesc neputinciosi cum se usuca culturile.