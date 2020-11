Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Kosovo, Hashim Thaci, a demisionat cu efect imediat joi, dupa ce a fost informat ca tribunalul pentru crimele de razboi din Kosovo a l-a pus sub acuzare, transmite Reuters. ”Astazi am demisionat”, a spus Thaci într-o conferința de presa din capitala Pristina, adaugând…

- Fostul purtator de cuvant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK) si politician kosovar Jakup Krasniqi a fost arestat si transferat miercuri la Haga, a anuntat tribunalul special pentru Kosovo intr-un comunicat, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: SONDAJ Avangarde: Distanța dintre…

- Anna Hakobyan, sotia premierului armean Nikol Pashinyan, de meserie jurnalista, la fel ca sotul ei, a inceput marti sa faca instructie militara in cadrul unei unitati de femei, in timp ce in Nagorno-Karabah, enclava azera locuita de o majoritate de etnici armeni, continua luptele inversunate, relateaza…

- Un tribunal special pentru crime de razboi comise in Kosovo se pregateste pentru prima audiere publica, la Haga. Un fost comandant al Armatei de Eliberare din Kosovo, Salih Mustafa, este acuzat de crime de razboi, inclusiv de tortura, potrivit rador.ro.Citește și: Cristian Piedone condamnat…

- Adjunctul sefului Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Nasim Haradinaj, acuzat de intimidare a martorilor, a fost arestat si transferat la Haga, a anuntat Tribunalul special insarcinat cu anchetarea crimelor de razboi comise in Kosovo, ce are sediul in Tarile de Jos, transmite duminica AFP,…

