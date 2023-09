Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca se asteapta sa fie taiate pensiile speciale de o persoana si de o formatiune politica care sa isi sacrifice astfel viitorul si a mentionat ca principala conditie este sa reziste la presiunea venita mai ales din zona Justitiei a celui care isi…

- "Marcel Ciolacu - Este un candidat care nu cred ca va avea incontro și va intra. In proporție de 99% el va fi candidatul PSD-ului. Are o șansa. Nicolae Ciuca - E un om onorabil, nu are capacitatea de a intra in turul 2. Parerea mea e ca nu va fi candidat.George Simion - Este absolut de așteptat ca AUR…

- Actuala generație BMW X3, a treia la numar, dateaza inca din 2017. Modelul a primit un facelift in 2021 și este pe cale sa fie inlocuit de iterația cu numarul 4. Asta pentru ca BMW tocmai a confirmat ca noua generație X3 iși va face apariția in 2024. Alaturi de acest anunț, bavarezii ne ofera și cateva…

- Viitorul rector al UBB, in mandatul 2024-2028, urmeaza sa fie desemnat pe baza alegerilor generale, prin vot. In cadrul universitații clujene, aceeasi persoana poate ocupa functia de Rector al UBB pentru maximum doua mandate.

- Karmen Minune este pregatita sa devina mama pentru a doua oara! Fiica cea mare a lui Adrian Minune a vorbit despre acest subiect important al vieții sale și a precizat faptul ca iși mai dorește un copil. Iata ce marturisire a facut artista recent pe rețelele personale de socializare!

- Efectul de bula de pe rețelele de socializare protejeaza și alieneaza. El iți ofera confortul psihic al pozițiilor confirmate in bucla, dar și izolarea mentala a celui care - devenind previzibil in gusturi și comportament - devine carne de tun propagandistica sau ținta neputincioasa in fața dușurilor…

- Construcția celor noua kilometri din Autostrada Lugoj Deva, pe care vor fi realizate doua ecoducte de peste doi kilometri va duce la defrișarea padurilor de la limita județelor Hunedoara și Timiș, aflate pe traseu.

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat joi la Washington ca va trebui gasit un „consens” pentru desemnarea urmatorului sef al NATO si l-a descris pe ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, potential candidat, drept „foarte calificat”, noteaza AFP.