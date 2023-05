Președintele Ferdinand Marcos spune că prezența militară americană în bazele din Filipine nu are ca scop acțiuni împotriva niciunei țări Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr, a declarat joi ca acordul sau de la inceputul acestui an de a permite accesul armatei americane la mai multe baze militare din țara sa nu are ca scop eventuale acțiuni ofensive impotriva vreunei țari., informeaza Rador. Adresandu-se unui think-tank american de la Washington, dl Marcos a spus ca le-a spus acest lucru oficialilor chinezi in timpul unei vizite recente. CITESTE SI Moscova vine cu o teorie paranoica: motivul pentru care americanii vor sa ocupe Rusia 01:01 534 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 5 mai 2023 - Mai multe explozii in zona… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

