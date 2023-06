Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean CJ Giurgiu, Dumitru Beianu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost chemat la DNA, in calitate de inculpat, fiind cercetat pentru infractiunea de abuz in serviciu intr un dosar privind eliberarea din functie a fostului director al DGASPC Giurgiu,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Giurgiu, Dumitru Beianu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost chemat la DNA, in calitate de inculpat, fiind cercetat pentru infractiunea de abuz in serviciu intr-un dosar privind eliberarea din functie a fostului director al DGASPC Giurgiu,…

- CARAȘ-SEVERIN – Spune Romeo Dunca, dupa ce opoziția a intors spatele proiectelor județului, pe lista aparand și majorarea salariala cuvenita angajaților autoritații județene! Dupa cateva neințelegeri din Ordonanța austeritații, reglate la Curtea Constituționala, salariile aferente inclusiv angajaților…

- Judecatoarea Adriana Pencea de la Curtea de Apel București (CAB) a constatat elemente noi in cazul condamnarii omului de afaceri Puiu Popoviciu, potrivit site-ului Lumea Justiției.ro. Pencea a admis cererea de revizuire formulata de Gabriel “Puiu” Popoviciu impotriva sentințe CAB din 2016 prin care…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind personalul Curtii Constitutionale, stabilind, intre altele, ca magistratii-asistenti vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima…

- Ionuț Iftimoaie a fost eliminat din emisiunea concurs de la PRO TV, Survivor Romania. Care este prima reacție a lui Ionuț Iftimoaie dupa eliminarea din concursul din Republica Dominicana. Care este anunțul trist al fostului luptator K1. Ionuț Iftimoaie, reacție dupa eliminarea de la Survivor Romania.…

- Fiul fostului baron PSD Niculae Badalau, Gabriel Badalau, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, in dosarul in care este acuzat ca ar fi dat mita unui primar din Giurgiu pentru un contract de rețea de alimentare cu apa.

- Ramona Badescu, 54 de ani, traiește de mai mulți ani de zile o poveste de iubire alaturi de Fabio Cali. Intr-un interviu pentru unica.ro , actrița a facut primele declarații despre nunta cu bancherul italian, alaturi de care are și un baiețel. In urma cu trei ani de zile, Ramona Badescu a devenit pentru…