Stiri pe aceeasi tema

- Orice companie cu profit de cel putin 70.000 euro inregistrat in unul din ultimii doi ani poate solicita grantul maxim de 200.000 euro conform Masurii 3 a Schemei de sprijin pentru IMM – „Granturi pentru investitii”, astfel ca aproximativ 65 companii pe fiecare judet din Romania ar putea beneficia…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca șeful PNL al administrației județene a inceput sa se laude cu proiectele pe fonduri europene obținute de alții și nu de instituția pe care o conduce. „Frica domnului Gheorghe Flutur ca va pierde președinția Consiliului Județean Suceava este…

- Calin Dobra, candidatul PSD pentru un nou mandat la sefia Consiliului Judetean Timis, a vorbit, , la Adevarul Live, despre lupta cu PNL si Alianta USR-PLUS in Banat. Care sunt realizarile primului mandat? Ce obiective are pentru urmatorii patru ani? Cati primari a racolat PNL in Timis? Ce spun sondajele?

- Fonduri europene la Campia Turzii – misiune indeplinita Incepand de astazi, Campia Turzii primește finanțare pentru TOATE proiectele europene depuse. Din 9 proiecte de finanțare europeana, la Campia Turzii au

- Ministrul Sanatații spune ca, orice spital poate solicita fonduri europene pentru a face secții exterioare pentru COVID sau pentru a amenaja un corp pavilionar pe care il are separat. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat sambata ca orice spital din țara poate solicita sa fie declarat spital suport…

- Pavel Popescu, presedintele PNL Sector 4, a precizat ca romanii vor putea depune proiectele pe fonduri eurpene, iar ulterior au posibilitatea sa pastreze comunicarea cu institutiile doar online, ceea ce inseamna ca relatia intre stat si cetateni va fi mult mai usoara.

- Comunicat. Consiliul Județean Arad, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad și Direcția de Asistența Sociala Arad, pregatește depunerea unui...

- Pentru a acoperi o parte din banii alocați din bugetul propriu pentru aparatura medicala catre spitale aflate in lupta cu coronavirusul, reprezentanții Consiliului Județean Timiș acceseaza fonduri europene. Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, transmite ca intr-o prima faza se va incerca recuperarea…