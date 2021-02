Președintele CJ Călărași, trimis în judecată de DNA. Acuzat că l-ar fi amenințat pe procurorul de caz Președintele Consiliului Județean Calarași, Vasile Iliuța, a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Procurorii il acuza pe acesta de abuz in serviciu, fals intelectual in forma continuata și șantaj. Conform DNA, „in perioada martie – iulie 2019, in calitatea de președinte CJ Calarași, Vasile Iliuța și-ar fi incalcat atribuțiile de serviciu prevazute de lege, in sensul ca ar fi ingradit dreptul la munca al unui numar de 10 angajați din cadrul Consiliului județean Calarași. Concret, inculpatul Iliuța Vasile nu a aprobat plata drepturilor salariale angajaților respectivi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului ILIUTA VASILE, la data faptelor si in prezent presedinte al Consiliului Judetean Calarasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:…

- Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu si santaj. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis miercuri AGERPRES, procurorii de la Serviciul teritorial…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiILIUTA VASILE, la data faptelor si in prezent presedinte al Consiliului Judetean Calarasi, in sarcina caruia s au retinut infractiunile…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție de la Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Vasile Iliuța, la data faptelor și in prezent președinte al Consiliului Județean Calarași, pentru fapte de abuz in serviciu, fals intelectual…

- Un brancardier de la Spitalul Victor Babeș din București, care a deconectat de la aparate o femeie bolnava de Covid-19 dupa ce a confundat-o cu una decedata, a fost arestat preventiv și este acuzat de ucidere din culpa. Barbatul a intrat in salonul ATI de la Spitalul Victor Babeș, fara sa aștepte medicii,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti anunța ca brancardierul de la Spitalul Victor Babeș, care a deconectat de la aparate o pacienta, a fost reținut pentru 24 de ore. Barbatul urmeaza sa fie prezentat in fața judecatorului de drepturi și libertați cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive,…

- Bogdan Dutu, comisar in cadrul Politiei Municipiului Medgidia – Biroul Rutier, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita pentru a clasa un dosar. Comisarul in cadrul Poliție Municipiului Medgidia- Biroul Rutier, Bogdan…

- Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in perioada 11 mai - 15 iunie 2015, adica 25 zile lucratoare, Vasile Salajan, medic primar - sef Serviciu expertiza medicala din cadrul Casei Judetene de Pensii Bihor, ar fi primit, in mod direct si prin intermediar, de la 491 de pacienti, suma totala…