Presedintele ceh Milos Zeman se afla sub tratament la unitatea de terapie intensiva a unui spital militar din Praga, a anuntat duminica directorul acestui spital, dupa ce in cursul diminetii seful statului a fost internat de urgenta, relateaza agentiile internationale de presa. Directorul spitalului militar central din Praga a declarat ca Zeman este tratat pentru complicatiile survenite in urma unei afectiuni cunoscute, dar a refuzat sa precizeze diagnosticul. ”Nu am autorizatie din partea presedintelui sa comunic diagnosticul”, a declarat directorul spitalului. Este cunoscut insa cu presedintele…