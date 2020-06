Președintele Braziliei a cerut ridicarea măsurilor de blocare și redeschiderea magazinelor și a întreprinderilor Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a cerut din nou ridicarea masurilor de blocare și redeschiderea magazinelor și a intreprinderilor, la o zi dupa ce țara a devenit a doua din lume care a inregistrat peste 50.000 de decese cauzate de COVID-19, potrivit romania-actualitati.ro. Conform BBC, el a spus ca modul in care a fost tratata pandemia a fost "poate a fost un pic exagerat" și ca masurile luate pentru a o stopa nu ar trebui sa fie lasate sa devina mai daunatoare decat pandemia in sine. Citește și: Rareș Bogdan desființeaza ce s-a spus despre el: Intreg articolul este o tampenie … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

