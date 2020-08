Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Victor Picu a fost demis din funcția de șef al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, potrivit unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban și publicate joi in Monitorul...

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti au identificat 18 persoane fara contract de munca semnat, in cadrul controalelor realizate miercuri pe cinci santiere din Bucuresti, a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul sef al ITM Bucuresti, Constantin Bujor,…

- Ionica Iulian, șeful Direcției control intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, a fost prins in stare de ebrietate la volan, transmite Antena 3 . In momentul in care a fost testat cu aparatul etilotest, avea o alcoolemie de 0,22 alcool pur in aerul expirat, potrivit sursei citate.…

- Președintele USR, Dan Barna, a explicat miercuri, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, ca protocolul cu PNL pentru candidaturi comune la București este gata sa fie semnat, mai avand nevoie doar de acordul din partea liberalilor, dar s-a plans ca Ludovic Orban nu i-a mai raspuns la telefon in ultimele…

- S-a infiintat bursa locurilor de munca in domeniul contructiilor – “Construim impreuna”. Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA), Ministerul Muncii și Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca infiinteaza o bursa a locurilor de munca in domeniul contructiilor, numita “Construim…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Victor Picu, a declarat, miercuri, ca in luna aprilie, pentru obtinerea somajului tehnic, au fost depuse peste 124.000 de cereri pentru peste un milion de angajati. In aprilie, cele mai multe cereri au fost depus in Bucuresti…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ținut sa infirme zvonurile care indicau ca liberalii nu-l mai susțin pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei și a spus ca spera ca in perioada urmatoare intreg blocul de dreapta sa se incoloneze in spantele lui Nicușor Dan. ”Cu siguranța! Nicușor Dan nu este doar candidatul…

- Presedinte Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Victor Picu, a afirmat, vineri, ca in ultimele luni institutia s-a concentrat pe acordarea somajului tehnic, iar acum se poate constata ca mare parte a contractelor de munca au fost reactivate. Picu anunta ca, in luna iunie, institutia…