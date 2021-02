Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a multumit vineri Romaniei, printr-un mesaj pe Twitter, pentru ajutorul acordat Republicii Moldova prin intermediul Mecanismului UE de Protectie Civila pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

- UPDATE, ora 15:15 – Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a multumit vineri Romaniei, printr-un mesaj pe Twitter, pentru ajutorul acordat Republicii Moldova prin intermediul Mecanismului UE de Protectie Civila pentru combaterea pandemiei de COVID-19. In urma solicitarii primite din partea…

- Sefa Comisiei Europene Unsula von der Leyen a transmis vineri un mesaj de multumire in lima romana catre Romania pentru ajutorul acordat Republicii Moldova in lupta pentru combaterea pandemiei de coronavirus.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit Romaniei pentru ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova. Ajutorul consta in echipamente medicale necesare in lupta impotriva pandemiei, in...

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti ca decizia de a intari Mecanismul de Protectie Civila al UE va ajuta blocul comunitar in lupta impotriva COVID-19, in domenii precum achizitia de echipamente medicale, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "Salut acordul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti ca decizia de a intari Mecanismul de Protectie Civila al UE va ajuta blocul comunitar in lupta impotriva COVID-19, in domenii precum achizitia de echipamente medicale, relateaza Reuters. "Salut acordul pentru intarirea…

- UPDATE – Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit asigurari de la liderii Uniunii Europene ca țara sa va fi sprijinita de blocul comunitar in eforturile de consolidare a democrației, precum și in lupta cu pandemia de COVID-19. Maia Sandu se afla la Bruxelles, intr-o vizita menita sa restabileasca…

- Vedete ale fotbalului vor ajuta Uniunea Europeana sa risipeasca scepticismul cu privire la vaccinuri, a spus președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul Consiliului European de joi.