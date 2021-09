Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul austriac Stefan Weber a anuntat ca in urma analizarii unor publicatii scrise de trei candidati, in special candidata Verzilor, Annalena Baerbock, a descoperit zeci de pasaje problematice, a informat agenția DPA, preluata de Agerpres. Principalii trei candidati la functia de cancelar al…

- Olaf Scholz, candidatul social-democraților germani pentru postul de cancelar al țarii, a caștigat duminica penultima confruntare electorala cu contracandidații sai și mulțumita scorului partidului sau in sondaje pare tot mai aproape de a prelua, dupa scrutinul parlamentar din 26 septembrie, postul…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a caștigat US Open 2021, la prima participare la turneul american. Emma Raducanu devine prima jucatoare din istorie care caștiga un turneu de Grand Slam, dupa ce a venit din calificari!…

- Rasturnare mare de situație la Casa Regala Britanica! S-a aflat in presa din Marea Britanie de cine este foarte apropiata Regina Elisabeta a II-a. Contrar așteptarilor, nu William și Harry sunt nepoții ei preferați. Suverana adora pe altcineva. Cine este favorita Majestații Sale. Regina Elisabeta a…

- Primarul Andrei Carabelea a invitat la discuții reprezentanți ai asociațiilor de protecție a animalelor care activeaza in Piatra-Neamț pentru a stabili forma finala a prevederilor din Regulamentul privind normele de gospodarire, intreținere, curațenie și estetica referitoare la animalele cu sau fara…

- La capatul unei situații care a durat 7 luni, in care Google trebuia sa ajunga la un consens cu presa locala pentru utilizarea conținutului acestora in cadrul Google News, gigantul american s-a ales cu o amenda de 500 de milioane de euro, acordata in urma consultarii ultimelor reguli stabilite de Uniunea…

- Times of Africa a publicat un interviu cu vicepreședintele CNCAV, Andrei Baciu, despre cum a fost gandita și desfașurata campania de vaccinare din Romania, o țara cu jumatate din populație rezidenta in mediul rural, deci care ar putea reprezenta un model pentru țarile africane, cu populație concentrata…

- Germania ar putea sista primirea de gaze rusesti prin gazoductul submarin Nord Stream 2 daca Moscova nu respecta conditiile acordului sau îl utilizeaza pentru a face presiuni asupra Ucrainei, a declarat sâmbata candidatul CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) la cancelarie,…